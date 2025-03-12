В Пензенской области зафиксировано снижение заболеваемости коронавирусом

На территории Пензенской области с 3 по 9 марта специалисты выявили 65 случаев COVID-19. На это указывают данные регионального управления Роспотребнадзора.

За указанный период, если сравнивать с неделей ранее, заболеваемость снизилась на 18,4%. Жители Пензенской области заражались преимущественно штаммом «омикрон». 75,4% случаев — заражения в семье, 24,6% — после неизвестного контакта.

В регионе за неделю с коронавирусом доставили в лечебные учреждения 28 человек. С 3 по 9 марта умер один пациент с диагнозом COVID-19.

Павел Фролов