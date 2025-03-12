«Россети Тюмень» за год подключили к электросетям 6,5 тысячи бытовых потребителей

«Россети Тюмень» подвели итоги по подключению новых абонентов к электросетям в 2024 году. По сравнению с предыдущим годом количество присоединенных бытовых потребителей в Тюменской области выросло на 12% и составило около 6,5 тысячи, а суммарная выданная мощность – 90 МВт.

Лидером по спросу на эту услугу остается Тюменский район. С января по декабрь 2024 года компания обеспечила электричеством 4,3 тысячи частных домовладений, то есть две трети от общего числа присоединенных бытовых потребителей в регионе. Качество и количество передаваемой электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета с дистанционной передачей данных.

Напомним, в прошлом году «Россети Тюмень» модернизировали 146 энергообъектов в 11 муниципальных образованиях Тюменского района. Беспрецедентный в истории региона объем технических мероприятий позволил увеличить трансформаторную мощность подстанций и пропускную способность ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение жилого сектора и социально значимой инфраструктуры.

Подать заявки на подключение электроэнергии жители Тюменской области могут очно через Центр обслуживания клиентов «Россети Тюмень» и онлайн – на сайте «Портал-ТП.РФ».

ПАО «Россети Тюмень»