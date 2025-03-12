До +27 ожидается на Ставрополье в конце рабочей недели

На Ставрополье ожидается теплая погода к концу рабочей недели: температура поднимется до +27 градусов. Об этом сообщают в Росгидромете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среду, 12 марта, дневная температура составит +20...+25 градусов при южном ветре со скоростью 4-9 м/с и без осадков. В Ставрополе прогнозируют +22...+24 градуса.

В четверг, 13 марта, ночная температура опустится до +5...+10 градусов, а днем поднимется до +22...+27 градусов. Осадков не ожидается, ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. В Ставрополе ночью температура составит +8...+10 градуса, а днем — +23...+25 градуса.

Последний рабочий день, пятница, 14 марта, порадует ставропольцев солнечной погодой. Ночью столбики термометра покажут +7…+12 градусов, а днем – +22…+27 градусов. Осадков в регионе не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, а в западной части края его порывы могут достигать 12-14 м/с. В краевой столице, по словам синоптиков, ночью воздух прогреется до +9…+11 градусов, а днем – до +23…+25 градусов.

Николай Аксенов