Дочерняя компания УГМК построит квартал малоэтажного жилья в Верхней Пышме

Дочерняя компания Уральской горно-металлургической компании (УГМК) займется проектом по строительству малоэтажного жилья в Верхней Пышме (Свердловская область), следует из документов администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как указано на сайте администрации округа, АО «Уралэлектромедь» должно подготовить документацию по планировке территории для блокированной жилой застройки в районе ул. Сварщиков – ул. Охотников. Согласно картам, территория под застройку находится недалеко от администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проектируемая территория

Фото: рабочая документация Проектируемая территория

Фото: рабочая документация

В материалах, опубликованных на сайте администрации, говорится, что инициатором подготовки документации по планировке территории является АО «Уралэлектромедь», оно же является источником финансирования работ. Компания должна предоставить проект в управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Верхняя Пышма до 31 декабря 2025 года.

Мария Игнатова