Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На озере Нижнем один рыбак утонул, другой пропал без вести

В Тарасовском районе Ростовской области двое местных жителей отправились на подледную рыбалку на озеро Нижнее (х. Грачики) и не вернулись, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным полиции, через некоторое время сын одного из любителей рыбной ловли «забил тревогу», поскольку его отец перестал выходить на связь.

Прибывшие на озеро спасатели нашли в воде труп 74-летнего рыбака. Второго любителя подледной ловли сотрудники МЧС пока не нашли.

Сергей Иванов

Новости компаний Все