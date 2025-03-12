На озере Нижнем один рыбак утонул, другой пропал без вести

В Тарасовском районе Ростовской области двое местных жителей отправились на подледную рыбалку на озеро Нижнее (х. Грачики) и не вернулись, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным полиции, через некоторое время сын одного из любителей рыбной ловли «забил тревогу», поскольку его отец перестал выходить на связь.

Прибывшие на озеро спасатели нашли в воде труп 74-летнего рыбака. Второго любителя подледной ловли сотрудники МЧС пока не нашли.

Сергей Иванов