Нижегородца обвинили в госизмене из-за перевода криптовалюты террористам

На жителя Нижнего Новгорода возбуждено уголовное дело о госизмене. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России 12 марта.

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По версии следствия, нижегородец 2002 года рождения переводил криптовалюту на счета украинской организации, признанной в России террористической. Фигуранта арестовали.

На видео, распространенном ФСБ, задержанный говорит, что был не согласен с началом специальной военной операции, поэтому решил перевести указанной организации криптовалюту для покупки дрона.

Галина Шамберина