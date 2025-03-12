Экс-главу подрядчика линий обороны под Курском оштрафовали за сокрытие документов

Бывший генеральный директор компании ООО «КТК Сервис», работавшей при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, Андрей Воловиков привлечен к административной ответственности за сокрытие документов юрлица в процессе банкротства (ч. 4 ст. 14.13 КоАП РФ). Согласно судебному решению, за непередачу арбитражному управляющему сведений о руководстве и финансах общества он оштрафован на 40 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение было вынесено при рассмотрении иска прокурора Курска. В ООО «КТК Сервис» введена процедура банкротства, которая идет в закрытом режиме. В рамках процедуры арбитражный управляющий фирмы потребовал от бывшего директора сведения о ее деятельности. В частности, речь шла об учредительных и бухгалтерских документах, налоговой отчетности, отчетности о расчетах с сотрудниками, сведения о сделках, кредиторах и прочем. Господин Воловиков сведения эти не передал, а также не явился в прокуратуру, куда его приглашали для дачи объяснений.

Курское ООО «КТК Сервис» фигурирует в уголовном деле против бывших топ-менеджеров АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и Игоря Грабина. В 2023 году эта компания получила право построить линии обороны в Глушковском районе стоимостью 192,65 млн руб. Фирма забрала аванс в размере 152,8 млн руб., но сорвала сроки. Корпорация разорвала с подрядчиком контракт, но не приняла мер к возвращению аванса и не составила разграничительные ведомости об объемах фактически выполненных работ и использованных материалов. Вместо этого договоры на достройку перешли к ООО «Техимпэкс», которое получило в качестве аванса 173,2 млн руб. Именно эта сумма трактуется следствием как ущерб по делу о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

ООО «КТК Сервис» зарегистрировано в Курске в 2019 году. Согласно Kartoteka.ru, компания принадлежит сотруднице местной управляющей компании «Престиж» Ольге Плеходановой. Андрей (Николаевич) Воловиков был ее генеральным директором до середины прошлого года. Ранее он возглавлял ООО «Управляющая компания Курска». В конце февраля суд в Курске осудил руководителя ООО «УК "Проект Честное ЖКХ"» Антона (Николаевича) Воловикова, похитившего более 2 млн руб. предназначавшихся для капремонта кровли многоквартирного дома (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Ему назначили три года лишения свободы.

Сергей Толмачев