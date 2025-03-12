В Пензенской области сетевую компанию обязали выплатить штраф в 600 тыс. рублей

В Пензенской области привлекли к административной ответственности ПАО «Россети Волга». Причиной стало неисполнение условий договора с предпринимателем.

По информации пресс-службы пензенского УФАС, предприниматель подал заявку в компанию на технологическое присоединение одного из объектов к электросети. После заключения договора организация не исполнила своих обязанностей в установленный срок.

ПАО «Россети Волга» пыталось обжаловать решение пензенского УФАС об административной ответственности, но Арбитражный суд Пензенской области подтвердил законность постановления. Сетевую организацию обязали выплатить 600 тыс. руб. в качестве штрафа.

Павел Фролов