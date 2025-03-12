Кубань лидирует среди направлений по России для летнего отдыха с детьми

Краснодарский край возглавил рейтинг наиболее востребованных направлений для летнего отдыха с детьми. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Слетать.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно исследованию, свыше 63% заявок на летний сезон составляют туры с детьми, хотя спрос на семейные путешествия в период с июня по август снизился по сравнению с предыдущим годом.

«На путешествия летом с детьми внутри страны приходится 62,6% заявок на туры. Самые популярные внутренние направления: Краснодарский край, Крым, Калининградская область, Московская область и Республика Дагестан»,— приводит издание статистику.

Зарубежные направления составляют примерно четверть от общего числа бронирований авиабилетов для пассажиров с детьми. В пятерку наиболее привлекательных стран вошли: Турция, Китай, Азербайджан, Таиланд и Армения. По данным сервиса OneTwoTrip, интерес к отдыху в Армении увеличился вдвое.

Нурий Бзасежев