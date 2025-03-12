Землетрясение магнитудой 4,3 балла произошло на Ставрополье

Поземные толчки ощутили жители станицы Григорополисской, входящей в Новоалександровский округ. Сейсмическое событие магнитудой 4,3 произошло 12 марта в 03:35 по местному времени, сообщили в ГКУ Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края.

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«Жертв и разрушений нет. Социального напряжения нет. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме»,— отметили в ведомстве

Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км. При этом на поверхности колебания грунта были значительны, что ощущалось в подвижности строений.

Николай Аксенов