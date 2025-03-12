Туристическая отрасль Ставрополья получит на развитие более 683 млн рублей

Ставропольский край получит субсидию в размере 683,5 млн руб. из федерального бюджета для создания туристической инфраструктуры на ближайшие два года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на региональное министерство туризма.

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В 2025 году на реализацию проектов будет направлено 245 млн руб., что должно повысить комфорт и привлекательность отдыха в регионе. Эти меры ожидают стимулировать приток туристов и способствовать развитию местной экономики.

«В 2024 году Ставропольский край получил субсидию в размере 211,7 млн руб. Благодаря этому были реализованы 14 проектов, включая установку электронных туристско-информационных центров, пунктов проката туристического снаряжения. Созданы пять детских и спортивных зон отдыха и обеспечена круглогодичная работа пяти бассейнов. Также проведены событийные мероприятия в Ставрополе, Ессентуках и Кисловодске»,— рассказали в ведомстве.

Средства будут использованы для благоустройства туристических центров городов, обустройства пляжей и национальных маршрутов, приобретения туристического оборудования и снаряжения, а также проведения событийных мероприятий.

Николай Аксенов