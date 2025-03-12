Предприниматели Ставрополя примут участие во Всероссийском конкурсе «Торговля России»

Организации из Ставрополя будут участвовать во Всероссийском конкурсе «Торговля России». Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«В краевой столице функционируют более 5,6 тыс. торговых объектов, которые имеют возможность продемонстрировать свои лучшие решения и идеи в сфере многоформатной торговли»,— рассказали в мэрии.

В конкурсе "Торговля России" объявлены 13 номинаций для определения лучших в сфере торговли и услуг. Среди победителей определится лучший торговый город, улица, нестационарный торговый объект, розничный рынок и объект фаст-фуда.

Организаторы напоминают о возможности подать заявку для участников из Ставрополя до 4 апреля. Заявки принимаются на официальном сайте конкурса.

Николай Аксенов