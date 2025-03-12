В санаториях Башкирии прошли курс лечения около 6 тысяч участников СВО

5911 участников специальной военной операции (СВО) прошли курс лечения в санаториях Башкирии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам вице-премьера — министра земельных и имущественных отношений Башкирии Натальи Полянской, военнослужащие и их родственники проходят лечение в 15 санаториях. Путевки финансируются республиканским бюджетом. Лечение на 14 дней обходится в 60,2 тыс. руб., недельный курс — в 30,1 тыс. руб.

«Бюджетные расходы на санаторно-курортное лечение увеличились с 82,2 млн рублей в 2023 году до 128 млн рублей в 2024 году (рост на 36%). На 2025 год запланировано выделение 100 млн рублей, что позволит обеспечить восстановительное лечение более 2,5 тысячи участников СВО»,— говорится в релизе.

Также госпожа Полянская рассказала, что министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии собирается расширить категорию получателей санаторно-курортного лечения на фактических воспитателей, опекунов и попечителей участников СВО, в том числе в случае, если военнослужащие погибли или пропали без вести.

Идэль Гумеров