На капремонт кинотеатра «Победа» в Уфе выделили до 49 млн рублей

Управление капстроительства администрации Уфы ищет генерального подрядчика на первый этап капитального ремонта кинотеатра «Победа». На работы выделено до 48,8 млн руб., их профинансируют из городского бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В рамках первого этапа ремонта планируется замена звукового, мультимедийного и механического оборудования зрительного зала, а также постановочного освещения зрительного зала и фойе, систем трансляции и служебной связи.

Работы необходимо выполнить до конца этого года, предоставив на них пятилетнюю гарантию.

Кинотеатр «Победа» был построен на Первомайской улице в 1949 году. Он был рассчитан на 630 мест, имел просторное фойе с антресолями, эстрадную площадку, на которой выступали симфонический оркестр, преподаватели уфимских вузов и лекторы, и был передовой постройкой своего времени. В 1958 году кинотеатр был переделан под широкоэкранный формат, а в 1976 году его внесли в единый государственный реестр объектов культурного наследия. В 2017 году кинотеатр закрылся.

В рамках капремонта планируется переоборудовать кинотеатр в театр для молодых зрителей на 400 мест. В здании предусмотрено обустройство сцены-трансформера, буфета, гардероба, фойе, репетиционно-хореографического зала, артистических комнат, гримерки, двух костюмерных, реквизиторской и других помещений.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 11 июня 2024 года управление капитального строительства заключило контракт на капитальный ремонт кинотеатра «Победа» с ООО «Альбит» по цене 235,5 млн руб. Как следует из материалов портала госзакупок, спустя три недели, 2 июля прошлого года, контракт был расторгнут. Заказчик выплатил подрядчику 47,1 млн руб.

Наталья Балыкова