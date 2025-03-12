«Вкусвилл» с магазинами в Черноземье открывает корнеры со своей косметикой

Сеть магазинов «Вкусвилл», представленная в том числе в Воронежской и Белгородской областях, расширяет ассортимент. В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье появился первый корнер «Вкусвилл косметика». В нем будет продаваться косметика для ухода и парфюмерия под собственным брендом сети (СТМ). Об этом «Ъ» рассказал представитель ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщили в компании, на первом этапе планируется открыть три таких корнера, после чего будет приниматься решение о масштабировании проекта.

«Вкусвилл» и ранее развивался в сегменте продажи косметики. В магазинах сети уже представлены продукты СТМ. Кроме того, в конце 2024 года ритейлер открыл в Москве первый магазин косметики «Вкусвилл красиво».

Подробнее об этом проекте — в публикации «Ъ».