В рамках нацпроекта обновят еще 20 км трассы «Астрахань — Ахтубинск — Волгоград»

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Астраханской области намерены обновить еще около 20 км автодороги «Астрахань — Ахтубинск — Волгоград». Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

По словам господина Бабушкина, в минувшем году по обращениям астраханцев специалисты отремонтировали в регионе 30 км указанной трассы. В настоящее время близится к завершению ремонт на участке протяженностью 8 км в районе села Сеитовка.

В скором времени, как подчеркнул губернатор, рабочие приступят к ремонту дороги протяженностью 11,9 км от Дмитриевки до Ахтубинска. Сейчас ищут подрядчика на эти работы. Также специалисты активно задействованы в капремонте мостов. Им предстоит завершить его на сооружениях через ерики Чантинка, Кушумбет, Ильмаметьев и через реки Камардан, Корсака и Подстепка.

Павел Фролов