Краевые власти заплатят 5,7 млн рублей за изъятие участков под трассой ТР-53

Арбитражный суд Пермского края решил изъять из собственности столичного АО «Лоренц» два участка общей площадью 10 тыс. кв. м и установил размер компенсации владельцу в размере 5,7 млн руб. за изымаемое имущество, говорится в материалах дела. Участки входят в состав большего по размерам участка — площадью 70 тыс. кв. м.

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С иском об изъятии участков обратилось в суд краевое управление автомобильных дорог и транспорта. Истец объяснил необходимость изъятия строительством второго этапа автомобильной дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (трасса ТР-53).

Вид разрешенного пользования участков — для пашни, сенокоса и пастбищ. Судя по кадастровым номерам, эти земли располагаются на территории сельхозкооператива «Мотовилихинский», который сейчас находится в стадии ликвидации. Собственником самого крупного участка АО «Лоренц» стало 19 июня 2023 года.