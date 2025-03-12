Обвиняемый в мошенничестве экс-глава Индустриального района Перми ушел на СВО

Бывший глава Индустриального района Перми Дмитрий Дробинин, обвиняемый в мошенничестве, ушел на СВО. Об этом сообщает портал Properm.ru со ссылкой на адвоката экс-главы района. Контракт с Министерством обороны РФ господин Дробинин заключил еще в конце 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Дмитрия Дробинина в соцсети Фото: страница Дмитрия Дробинина в соцсети

Как считает следствие, в марте 2023 года Дмитрий Дробинин, занимавший пост главы Индустриального района Перми, и его заместитель Егор Амоша путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения, действуя в группе лиц, похитили 500 тыс. руб. из средств благотворительного фонда, которые были предоставлены администрации.

Кроме того, 18 сентября 2023 года господин Дробинин передал требование передачи взятки в размере около 30 тыс. руб. юристу одной из организаций. Организация владела павильоном, в котором располагалась автомойка, строение было установлено незаконно и подлежало сносу. За это господин Дробинин, по версии СУ СКР, обещал решить вопрос с неисполнением вынесенного им же решения о демонтаже объекта. В итоге деньги были перечислены на счет компании, у которой глава арендовал автомобиль.

Дмитрий Дробинин был назначен главой Индустриального района в октябре 2021 года. До этого он работал исполнительным директором ассоциации «Лесопромышленники Прикамья». В 2010–2011 годах господин Дробинин руководил краевым минпромом. Муниципальную службу он покинул 25 января прошлого года, после того как администрация Перми не продлила с ним контракт.

Подробно об уголовном деле Дмитрия Дробинина в материале «Ъ-Прикамье» «Несносный случай».