Уфа стала лидером по доле предложений нового жилья по семейной ипотеке

Уфа — лидер среди городов-миллионников по количеству квартир, которые можно купить в новостройках по семейной ипотеке и за маткапитал в качестве первого взноса, сообщает пресс-служба сервиса «Яндекс недвижимость». Так, доля предложений первичного жилья в городе в бюджете 3,5 млн руб. составила 12,5%, в бюджете 4,6 млн руб. — 30,2%. На втором месте — Воронеж (12,1% и 31,5% соответственно), на третьем — Волгоград (8,2% и 27,8%).

По данным «Яндекс недвижимость», в среднем в городах-миллионниках 4,3% доступных предложений по покупке квартир в новостройках подходят под бюджет сделки с маткапиталом для семей с одним ребенком. А для семьи с двумя детьми — около 17% квартир в новостройках.

Семья с одним ребенком может использовать маткапитал без дополнительных вложений для покупки квартиры в новостройке полной стоимостью около 3,5 млн руб., с двумя детьми — стоимостью около 4,6 млн руб.

Ежемесячный платеж для семьи с одним ребенком, которая использует маткапитал (690 тыс. руб.) в качестве первоначального взноса по семейной ипотеке на 10 лет, составит около 30 тыс. руб. в месяц. Для семьи с двумя детьми и маткапиталом в 912 тыс. руб. ежемесячный платеж составит около 40 тыс. руб. в месяц.

Майя Иванова