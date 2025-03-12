Под Переславлем в столкновении грузовиков погиб водитель

В Переславском районе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель автомобиля «ГАЗель». Авария случилась 12 марта 2025 года в 5:10 на 112-м километре автодороги М-8 «Холмогоры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

По предварительным данным, мужчина 1987 года рождения, управляя «ГАЗелью», врезался в стоявший на обочине грузовик Skania с полуприцепом. В результате аварии оба транспортных средства получили повреждения, а водитель «ГАЗели» скончался на месте.

Проводятся проверки для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Антон Голицын