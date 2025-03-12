В Датабанке появились «синие» доллары

Когда речь заходит о путешествиях за границу, важно учитывать не только валюту страны назначения, но и особенности обмена долларов США. На сегодняшний день в обращении находятся доллары старого и нового образца, и знание их отличий может помочь избежать неприятных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Датабанк Фото: Датабанк

В чем разница?

Старый образец долларов — это банкноты, выпущенные до 2004-2006 гг. Их дизайн отличается от новых купюр. Доллары нового образца или же «синие» доллары стали выпускаться с 2004 года. Они отличаются улучшенной защитой от подделки: яркие цвета, водяные знаки и микропечать.

Когда истекает срок действия старых банкнот?

С юридической точки зрения разницы между старыми и новыми долларовыми купюрами нет, согласно законодательству США, все банкноты, выпущенные с 1914 года, имеют равную ценность. Таким образом, старые доллары не имеют ограниченного срока действия и остаются законным средством платежа наряду с новыми купюрами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Датабанк Фото: Датабанк

Принимают ли доллары старого образца в других странах?

В этих местах, по опыту туристов, часто отдают предпочтение купюрам нового образца:

Бали

Вьетнам

Индия

Индонезия

Ливан

Оман

ОАЭ

Таиланд

Турция

Шри-Ланка

Япония

Официальной информации по обмену валюты старого образца в разных странах мало или совсем нет.

Совет: ориентируйтесь на форумы и чаты местных жителей, чтобы уточнить актуальные данные.

Можно ли купить банкноты нового образца?

Да, у вас есть такая возможность. Если вам нужны купюры нового образца, вы можете приобрести их в Датабанке. Актуальный курс обмена валют вы можете найти на сайте databank.ru или по телефону 8 800 301-91-91.

Важно: Перед покупкой позвоните в отделение Банка, чтобы узнать о наличии банкнот.

Чтобы финансовые вопросы не испортили ваше путешествие, подготовьтесь заранее и наслаждайтесь каждой минутой вашего отпуска.

АО «Датабанк». ИНН: 1835047032. Лиц.ЦБ РФ №646, 426076 УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30