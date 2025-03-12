В Датабанке появились «синие» доллары
Несмотря на редкость, доллары нового образца можно купить практически во всех офисах банка
Когда речь заходит о путешествиях за границу, важно учитывать не только валюту страны назначения, но и особенности обмена долларов США. На сегодняшний день в обращении находятся доллары старого и нового образца, и знание их отличий может помочь избежать неприятных ситуаций.
Фото: Датабанк
В чем разница?
Старый образец долларов — это банкноты, выпущенные до 2004-2006 гг. Их дизайн отличается от новых купюр. Доллары нового образца или же «синие» доллары стали выпускаться с 2004 года. Они отличаются улучшенной защитой от подделки: яркие цвета, водяные знаки и микропечать.
Когда истекает срок действия старых банкнот?
С юридической точки зрения разницы между старыми и новыми долларовыми купюрами нет, согласно законодательству США, все банкноты, выпущенные с 1914 года, имеют равную ценность. Таким образом, старые доллары не имеют ограниченного срока действия и остаются законным средством платежа наряду с новыми купюрами.
Фото: Датабанк
Принимают ли доллары старого образца в других странах?
В этих местах, по опыту туристов, часто отдают предпочтение купюрам нового образца:
- Бали
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Ливан
- Оман
- ОАЭ
- Таиланд
- Турция
- Шри-Ланка
- Япония
Официальной информации по обмену валюты старого образца в разных странах мало или совсем нет.
Совет: ориентируйтесь на форумы и чаты местных жителей, чтобы уточнить актуальные данные.
Можно ли купить банкноты нового образца?
Да, у вас есть такая возможность. Если вам нужны купюры нового образца, вы можете приобрести их в Датабанке. Актуальный курс обмена валют вы можете найти на сайте databank.ru или по телефону 8 800 301-91-91.
Важно: Перед покупкой позвоните в отделение Банка, чтобы узнать о наличии банкнот.
Чтобы финансовые вопросы не испортили ваше путешествие, подготовьтесь заранее и наслаждайтесь каждой минутой вашего отпуска.
АО «Датабанк». ИНН: 1835047032. Лиц.ЦБ РФ №646, 426076 УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 30
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