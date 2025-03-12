В Ярославле отменили проект планировки 12 микрорайона

Мэр Ярославля Артем Молчанов отменил проект планировки 12-го микрорайона Брагино, утвержденный в 2017 году. Проект предусматривал строительство на участке площадью почти 42 гектара жилых домов различной этажности и объектов социальной инфраструктуры.

Речь идет об участке, ограниченном улицей Бабича, Тутаевским шоссе, Малой Норской и Блюхера в Дзержинском районе. Согласно отмененному проекту, под жилую застройку выделялось более 20 гектаров. Планировались две школы на 1200 мест каждая и три детских сада. Однако из запланированных сооружений были построены только одна школа на Пашуковской улице и два детских сада, а строительство третьего садика на Тутаевском шоссе было приостановлено.

Новое постановление мэрии подписано Артемом Молчановым 11 марта 2025 года. В октябре 2024 года мэрия объявила аукцион на разработку нового проекта планировки и межевания 12-го микрорайона, который предполагает межевание свободной земли для продажи будущим застройщикам. Подрядчиком выступит ООО «Зенит» из Челябинска, сроки выполнения работ — до сентября 2025 года.

Антон Голицын