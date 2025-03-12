Проект восстановления пермского трамвайного депо под фуд-молл одобрен экспертизой

Проект по сохранению исторического здания трамвайного депо по ул. Пермской, 1, получил акт государственной историко-культурной экспертизы. Документация о реставрации этого памятника архитектуры опубликована на сайте краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия. Напомним, что компания «Альянс», арендовавшая это муниципальное здание, откроет в нем гастрономическо-развлекательный центр «Депо Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Работы в бывшем депо по ул. Пермской, 1, будут вестись в два этапа. На первом этапе его отреставрируют и приспособят для современного использования в части планировочных решений. Вторым этапом проведут работы, касающиеся обновления внутренних и наружных инженерных сетей. Разработкой проекта занималось пермское ООО «Союз ПС». В частности, проектом принято решение демонтировать пристроенный в более позднее время объем в северной части здания и сохранить восточный и западный объемы, пристроенные к центральной части здания 1916 года постройки. Реставрации подлежат элементы центральной части здания. Конструкции пристроенных в позднее время объемов приведут в работоспособное техническое состояние и изменят общий вид фасадов, чтобы придать ему композиционную целостность. Также будет выделена центральная, наиболее ценная часть здания.

Здание трамвайного депо выполнено в стиле промышленной архитектуры начала XX века и построено по проекту архитектора Василия Попатенко. Постройка является объектом культурного наследия. Раньше здесь размещалось трамвайное депо, но в 2008 году пути до пересечения с ул. Ленина демонтировали, и здание стало использоваться как ремонтный цех МУП «Пермгорэлектротранс». Предприятие освободило помещение депо в 2021 году, а в 2023-м мэрия сдала здание в аренду ООО «Альянс» (учредители — бизнесмены Дмитрий Царев и Игорь Колесников) в льготную аренду на 25 лет с условием реставрации объекта.