Индия помогает Алтаю справиться с дефицитом кадров в швейном производстве

Профессия швеи стала самой дефицитной в легкой промышленности Алтайского края. Об этом сообщил председатель комитета законодательного собрания региона по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

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11 марта он ответил на вопросы в ходе интернет-конференции. По словам депутата, проблему предприятия отрасли решают, в том числе, путем привлечения иностранных сотрудников. «Только на обособленном предприятии АО “БТК групп” в Барнауле по данной профессии по квоте трудоустроено порядка 200 человек из Республики Индия… Также иностранные работники из Индии по квоте трудоустроены на другие предприятия легкой промышленности: ООО “Конти”; ООО “Тонар Плюс” (в части выпуска швейной продукции); ООО “Тонар Агро” (в части выпуска швейной продукции)»,— рассказал господин Семенов.

По данным депутата, индийские рабочие по своей численности занимают первое место среди иностранных сотрудников предприятий Алтайского края, которые курирует министерство промышленности и энергетики региона. В общей сложности в 2024 году в крае было трудоустроено 859 иностранных граждан.

Как сообщил 10 марта на оперативном совещании в региональном правительстве министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, в 2024 году средняя зарплата в крае увеличилась на 18,9%, при этом в обрабатывающей промышленности максимальный рост был зафиксирован в производстве текстильных изделий — 35,2%.

Валерий Лавский