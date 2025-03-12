Задержаны 11 новосибирцев за махинации с землей на 20 млн рублей

Уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с земельными участками возбуждено в Новосибирской области. В махинациях подозреваются 11 жителей региона, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с 2021-го по 2024 год участники преступной группы предоставили в Росреестр поддельные свидетельства на регистрацию права собственности на земельные участки Бердске и Искитимском районе. Общая стоимость девяти похищенных участков составляет свыше 20 млн руб., говорится в материалах СКР по Новосибирской области.

В новосибирской прокуратуре сообщили, что ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Александра Стрелкова