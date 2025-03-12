На Камчатке раненый участник СВО добился региональной выплаты через суд

Суд Петропавловска—Камчатского удовлетворил иск бывшего сотрудника Росгвардии, участника специальной военной операции, к КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных социальных пособий». Получивший ранение в зоне СВО боец добивался признания незаконным решения об отказе в единовременной выплате и понуждения произвести эту выплату, сообщили «Ъ» в пресс-службе горсуда в среду, 12 марта.

В апреле 2023 года заявитель подписал с Управлением Федеральной службы войск нацгвардии по Камчатскому краю краткосрочный контракт, после чего был направлен в место дислокации войсковой части в Хабаровске, откуда убыл в зону СВО. В августе 2023 года боец получил увечье, но ему отказали в выплате на Камчатке, так как на момент получения травмы он значился за воинской частью в Хабаровске.

В суде представители регионального правительства и управления Росгвардии заявили, что гражданин был направлен в зону СВО по решению командования воинской части из другого региона, в связи с чем, не имеет право на получение мер поддержки за счет камчатского бюджета. Но суд признал за ним право на получение выплаты на Камчатке. Министерство социального благополучия и семейной политики региона обязали предоставить истцу выплату в течение десяти рабочих дней. Руководству краевого управления Росгвардии направлено письмо о недопустимости формального подхода к обеспечению гарантий и мер соцзащиты участников СВО.

С декабря 2024 года выплаты тяжелораненым камчатским участникам СВО увеличили до 700 тыс. рублей.

Гузель Латыпова, Петропавловск—Камчатский