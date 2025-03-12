Дело о превышении полномочий при реализации нацпроекта рассмотрят в Канске
В Канске (Красноярский край) будут судить бывшего руководителя муниципального учреждения «Содержание объектов благоустройства и озеленения». Ему инкриминируется превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в прокуратуре региона.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Расследование установило, что в 2023 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» муниципальное учреждение заключило с ООО «НБС-Сибирь» контракт на выполнение работ по благоустройству общественного пространства «Набережная Кан – Перевоз. Город Канск».
По условиям соглашения подрядчик должен был уложить брусчатку, обустроить газоны, установить малые архитектурные формы и огородить объект по всему периметру, однако фирма не выполнила работы в полном объеме. Тем не менее, чиновник подписал акты приемки, на основании которых ООО «НБС-Сибирь» произведена оплата полной стоимости контракта.
Потери муниципального бюджета составили почти 3 млн руб.