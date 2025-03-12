Прокуратура в ЕАО выявила проблемы обеспечения сел лекарствами

Ситуация с обеспечением лекарственными средствами в Облученском районе Еврейской автономии нуждается в срочном исправлении, жители сел не могут приобрести необходимые медикаменты, следует из сообщения прокуратуры региона в среду, 12 марта. Надзорный орган провел проверку соблюдения законодательства о лекарственных средствах и выявил ряд нарушений. Так, в отдаленных селах Двуречье, Будукан, Комышовка, Лондоко-завод и Бира отсутствуют аптеки, что ущемляет права местных жителей на медицинскую помощь.

Теплоозерская центральная районная больница имеет лицензию на фармацевтическую деятельность, но в фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях не осуществляется продажа медикаментов. Это создает проблемы для пациентов, которым необходимо получать лекарства.

Прокуратура подала в суд иск с требованием обязать больницу наладить розничную торговлю в удаленных отделениях. Суд удовлетворил иск в полном объеме, установив обязанности для ответчика по организации этой торговли. Решение в законную силу еще не вступило.

Дарья Балобанова, Биробиджан