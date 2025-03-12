Суд в Приамурье заменил срок экс-мэру Тынды Михайловой принудительными работами

Апелляционная судебная инстанция изменила приговор бывшему мэру Тынды Марине Михайловой, сообщили «Ъ» в пресс-службе Амурского областного суда. Неотбытую часть основного наказания в виде лишения свободы по приговору Тындинского райсуда от 30 июля 2024 года заменили принудительными работами в течение двух лет и почти пяти месяцев с удержанием 10% из зарплаты осужденной в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Михайлова

Фото: gorod.tynda.ru Марина Михайлова

Фото: gorod.tynda.ru

Как сообщал «Ъ», в июле 2024 года Тындинский районный суд признал Марину Михайлову виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 285 УК РФ), невыплате пенсий (ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ) и неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК РФ) и приговорил ее к шести годам колонии общего режима, штрафу в 640 тыс. руб. и выплате более 4 млн руб. бывшим председателям гордумы. После апелляционного обжалования приговор был смягчен: срок сократили до четырех с половиной лет, а штраф — до 500 тыс. руб. (эта часть приговора не изменилась). Чиновница была арестована в декабре 2022 года и уже отбыла два года под стражей и домашним арестом.

В Приамурье нет женских исправительных центров. «Относительно места отбытия наказания сказать ничего не могу. Этот вопрос решает УФСИН в каждом конкретном случае индивидуально, но, безусловно, есть общие правила, согласно которым принудительный центр должен быть ближайший к месту жительства осужденного»,— поделилась с «Ъ» адвокат осужденной Екатерина Пугачева.

Анна Яшина, Благовещенск