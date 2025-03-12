Корабли РФ, Ирана и Китая отработали артиллерийские стрельбы в Оманском заливе

Корабли России, Ирана и КНР в ходе учения «Морской пояс безопасности-2025» в Оманском заливе в северной части Индийского океана отработали операцию по досмотру и освобождению захваченного террористами судна. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. С российской стороны в учениях приняли участие корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

«В течение двух суток экипажи кораблей провели дневные и ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по целям, имитирующим безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты условного противника»,— говорится в сообщении ведомства.

В ходе учений моряки искали захваченное судно с помощью палубных вертолетов. В каждом эпизоде учений был задействован вертолет морской авиации российского Тихоокеанского флота Ка-27М. Уточняется, что после успешной операции корабли вернулись в иранский порт Чехбехар для подведения итогов учения. Там же пройдет церемония закрытия.

Военно-морские учения «Морской пояс безопасности-2025» с участием кораблей России, Ирана и Китая стартовали в воскресенье, 9 марта. В этом году в учениях принимали участие около 15 кораблей, судов обеспечения и боевых катеров.