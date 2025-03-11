«Локомотив» занял первое место в Западной конференции

Ярославский ХК «Локомотив» по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял первое место в Западной конференции. Об этом сообщает Лига.

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«Локомотив во второй раз в истории и впервые с сезона 2010/2011 занял первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата»,— говорится в сообщении КХЛ.

Ярославцы заняли первое место на Западе, так как сегодня московское «Динамо», занимающее вторую строчку в конференции, проиграло нижнекамскому «Нефтехимику». Может «Локомотив» стать и обладателем Кубка Континента им. В.В. Тихонова.

14 марта железнодорожники в Ярославле сыграют с «Нефтехимиком». Ярославцы обеспечили себе выход в плей-офф. Они набрали 95 очков, из 64 игр они одержали победу в 46.

Алла Чижова