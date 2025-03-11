Корень проблем бизнеса — не в дорогом кредите

Представители бизнеса часто говорят, что повышение ключевой ставки мешает развитию экономики и производств. Но корень проблемы в другом — в высокой инфляции, с которой призвана бороться ставка, считает заместитель начальника главного управления Банка России в ЦФО Владислав Гридчин.

Фото: пресс-служба главного управления Банка России по ЦФО

— Сейчас в экономике задействованы почти все физические ресурсы — трудовые, производственные, складские и транспортные мощности, а спрос требует все больше и больше товаров и услуг, которые не могут быть произведены одномоментно. Результат — высокий рост цен, который бьет не только по людям, но и накручивает издержки бизнеса.

И доля расходов на обслуживание кредитов в издержках предприятий, по нашим расчетам, не превышает 5%. Это значительно меньше, чем затраты на сырье, оборудование или зарплаты. При повышении ключевой ставки рост процентных расходов касается не всех компаний, а вот высокая инфляция разрушительна для любого бизнеса, независимо от наличия кредитов. Гораздо более серьезная проблема в борьбе с инфляцией — это постоянный перенос растущих затрат на сырье, материалы и оплату труда в цены конечной продукции из-за избыточного спроса. Повышая ключевую ставку, Банк России разрывает этот круг, охлаждая спрос. При сдержанном спросе продавцы уже не могут бесконечно повышать цены, перекладывая издержки на потребителя, а вынуждены искать пути оптимизации затрат.

Но нельзя сказать, что производственные возможности экономики стоят на месте, они неуклонно расширяются. За последние три года инвестиции сильно выросли. И даже при высоких ставках они продолжают расти. Ведь вопреки расхожему мнению кредиты — не главный, а лишь дополнительный источник финансирования инвестиций. И в России, и в мире их основными источниками остаются собственные средства компаний, акционерный капитал и прибыль. Например, в регионах Черноземья в 2024 году в основном предприятия инвестировали за счет собственных средств.

Постепенно благодаря рекордным инвестициям последних лет будут открываться новые производства, и потенциальные возможности нашей экономики будут увеличиваться. И нам важно все время так калибровать рост спроса, чтобы он шел в ногу с ростом производства. Повышением ключевой ставки мы притормаживаем спрос, чтобы производство смогло его догнать. Когда экономика растет сбалансированно, инфляция остается постоянно низкой.

Если представить, что в текущих условиях финансирование станет дешевым (а оно не станет, потому что банки заложат в ставки по кредитам высокую инфляцию), конкуренция за ресурсы еще больше обострится, а рост цен на них и на конечную продукцию ускорится. А объемы производства не увеличатся сверх того, что могут дать имеющиеся ресурсы.

Высокая ставка сдерживает рост кредитования, повышает привлекательность сбережений и тем самым сокращает подпитку спроса. В прошлом году кредиты российским компаниям выросли на 18%, что сопоставимо с рекордом 2023 года. В этом году корпоративный портфель увеличится более умеренно, по нашей оценке, на 8–13%. Кредитного сжатия мы не ожидаем — кредитование продолжит поддерживать экономический рост.

Кредиты, в первую очередь долгосрочные, станут доступнее не раньше, чем снизится инфляция. Так уже было в 2019 году. При средней инфляции 4% в 2016–2019 годах ставки по ипотеке без всяких льготных программ находились в районе 9%. Для возвращения инфляции к цели вблизи 4% мы поддерживаем жесткую денежно-кредитную политику, то есть высокую ключевую ставку. По нашему прогнозу, инфляция вернется к 4% в 2026 году.