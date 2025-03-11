В Музее наивного искусства открылась выставка художников-фронтовиков

Выставка «Судьба человека», посвященная творчеству четырех уральских художников-участников Великой Отечественной войны, открылась в Музее наивного искусства в Екатеринбурге.

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В проект вошли более 60 живописных и графических работ фронтовиков Александры Уткиной, Афанасия Чепкасова, Николая Скороходова и Павла Устюгова. Экспозицию дополняют архивные материалы и рукописи — письма, мемуары и художественные тексты.

Выставка посвящена воспоминаниям художников о войне. Их работы, выполненные в наивном стиле, передают сложные чувства и мечты о мирном небе, пояснили в пресс-службе музея.

Александра Уткина была артиллеристом, Афанасий Чепкасов получил ранение и попал в госпиталь, Николай Скороходов служил на Ленинградском фронте и трижды бежал из плена, а Павел Устюгов сражался на двух фронтах и в составе танкового полка дошел до Венгрии.

Выставка будет работать до 11 мая.

Полина Щуцкая