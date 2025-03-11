На Кубани заболеваемость ОРВИ выросла на 6,1%

В Краснодарском крае по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость жителей респираторными инфекциями увеличилась на 6,1%. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За неделю в Краснодарском крае зарегистрировали 6,9 тыс. случаев заболевания, включая 2,8 тыс. случаев гриппа. Около 33,9% заболевших — дети.

Среди несовершеннолетних чаще всего заболевают дети в возрасте 7-14 лет — 47,1%. Среди вирусов, вызывающих сезонные ОРВИ, особенно распространены РС-вирусы и риновирусы. Среди гриппозных вирусов наиболее распространены вирусы гриппа В.

Алина Зорина