В порту Новороссийска выявили вирус коричневой морщинистости томатов из Египта

Сотрудники Россельхознадзора выявили в морском порту «Новороссийск» вирус коричневой морщинистости плодов в томатах, привезенных из Египта. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вирус выявили в 19,5 т привезенных томатов во время фитосанитарного контроля. Согласно положению о порядке карантинного надзора, помидоры из Египта не стали пропускать на территорию России.

Вирус коричневых морщинистых плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus, или ToBRFV) является представителем рода Tobamovirus. Он вызывает мозаичность и деформацию листьев, а также коричневые морщинистые пятна на плодах. Для здоровья человека этот вирус не представляет опасности, однако он может нанести серьезный ущерб продукции семейства пасленовых, так как способен уничтожить до 30-80% урожая.

Алина Зорина