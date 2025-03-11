ВНЗМ дали план на пятилетку

Нефтесервисная компания «Востокнефтезаводмонтаж», которую с 2022 года пытаются признать банкротом, может выйти из сложной финансовой ситуации благодаря поддержке властей республики. Как сообщил в интервью глава региона Радий Хабиров, компания будет придерживаться пятилетней дорожной карты и графика погашения кредиторской задолженности. На сегодня долг ВНЗМ составляет около 9 млрд руб. Стремления компании и властей пока не нашли поддержки со стороны кредиторов, крупнейшими из которых являются Газпромбанк и «Роспан Интернешнл» (входит в «Роснефть»). Два месяца назад они отклонили предложение гендиректора ВНЗМ об оздоровлении предприятия и настояли на конкурсном производстве. Эксперты полагают, что спасти ВНЗМ будет непросто.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В Башкирии разработали пятилетний план оздоровления крупного нефтесервисного подрядчика — ПАО «Акционерная компания „Востокнефтезаводмонтаж“». Об этом глава республики Радий Хабиров сообщил в интервью «Интерфаксу».

«Сейчас реализуем план мероприятий на 2024–2029 годы, который предусматривает погашение задолженности в бюджет, оплату текущих налоговых платежей и задолженности прочим кредиторам по установленному графику. Предприятие активно занимается формированием портфеля новых заказов и повышением доходов»,— отметил господин Хабиров, напомнив о принципе «своих не бросаем».

По словам главы республики, основная проблема ВНЗМ касалась задолженности по зарплате, но летом прошлого года она была погашена.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в апреле 2024 года в суд было направлено уголовное дело по обвинению генерального директора ВНЗМ Халита Бикмухаметова в невыплате зарплаты в размере 468 млн руб. 2,7 тыс. сотрудников предприятия. Вместо зарплаты, отмечали в СКР, руководитель направлял финансы «на расходы, связанные с обеспечением финансово-хозяйственной деятельности компании», а погасить задолженность удалось только после продажи активов предприятия.

Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж»— строительно-монтажная организация, в основном специализирующаяся на объектах нефтегазового комплекса. В числе заказчиков — «Башнефть», мэрия Уфы,«Газпром нефтехим Салават» и другие. Компания зарегистрирована в Уфе в 1993 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка компании составила 90,8 млн руб., убыток — 411,9 млн руб. За три квартала 2024 года при выручке 41,2 млн руб. убыток составил 89,4 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», 23,66% акций предприятия принадлежат ООО «Трест», единственным учредителем которого является сам ВНЗМ. 18,98% акций — в собственности ООО «Управление-5», которое контролирует Халит Бикмухаметов, а 18,23% принадлежат ООО «М-сервис» (49,30% — у Фаниля Хуснутдинова, 26% — у Юрия Тыщенко, 24,7% — у Владислава Кузнецова). 15,20% акций ВНЗМ владеет ООО «Управление-15», учредителями которого являются 14 физических и юридических лиц: 19,86% — у Халита Бикмухаметова.

В 2022 году было начато дело о банкротстве ВНЗМ, общая кредиторская задолженность оценивается примерно в 9 млрд руб. Основные кредиторы — Газпромбанк с суммой требований 3,3 млрд руб., АО «Роспан Интернешнл» (2,4 млрд руб.).

16 января этого года кредиторы ВНЗМ приняли решение не начинать финансовое оздоровление предприятия, а обратиться в арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Таким образом, кредиторы проигнорировали письмо гендиректора ВНЗМ Халита Бикмухаметова, который, ссылаясь на некий план финансового оздоровления и график погашения задолженности, просил их не начинать конкурсное производство.

Найти контакты членов комитета кредиторов ВНЗМ вчера не удалось.

Руководство ВНЗМ сообщило «Ъ-Уфа», что план оздоровления предприятия, в первую очередь, предусматривает выход из процедуры банкротства за счет увеличения объемов работ. «Мы рассчитываем на реабилитационные процедуры. Наш план оздоровления более выгоден для кредиторов. У предприятия есть все возможности для этого, тому подтверждение многолетний опыт строительства крупных промышленных объектов. Благодаря содействию правительства республики в прошлом году нам удалось погасить задолженность по зарплате. В планах — участие в строительстве крупных объектов ТЭК, в реализации модернизации нефтехимических предприятий. Портфель заказов будет расти, производственные мощности компании позволяют обеспечить работой до 5 тыс. человек»,— заявили в компании.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отметил, что «перспективы оздоровления ВНЗМ и вероятность исполнения заявленного плана оценить можно неоднозначно». «При высокой кредиторской задолженности у предприятия на протяжении двух последних лет фиксируется минимальная выручка, а убытки продолжаются. Такое соотношение долга к годовой выручке говорит о значительном дисбалансе между масштабом обязательств и текущими операционными возможностями компании,— полагает эксперт. — Поэтому если рассматривать ситуацию исключительно в коммерческой плоскости, то для успешного оздоровления ВНМЗ должно произойти как минимум чудо».

При этом, отмечает господин Жарский, процедура банкротства может существенно сказаться на процессе оздоровления предприятия: «В рамках банкротства кредиторы имеют значительные юридические рычаги для блокирования реабилитационных мер, если сочтут, что их интересы ущемляются. Возможность введения конкурсного производства вместо реабилитационных процедур, чего опасается руководство ВНЗМ, может привести к распродаже активов и фактической ликвидации компании как действующего бизнеса».

Ведущий эксперт «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов уверен, что предприятию необходимо найти общий язык с кредиторами. «Перспективы у компании есть, для этого ей необходимо погасить все задолженности, найти новые заказы, сократить расходы, повысить эффективность деятельности. Важно, чтобы она сохранила свои компетенции и профессиональных сотрудников, возможно, ей потребуется диверсифицировать свою деятельность,— отмечает господин Баранов. — Ликвидация компании растянется на несколько лет, кредиторы вряд ли получат все свои деньги, а в регионе исчезнет налогоплательщик. Возможным вариантом может стать создание нового юридического лица и передача ему активов предприятия с переводом персонала».

Булат Баширов