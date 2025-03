Соджу не тая

Старейший производитель водки на Урале «Пермалко» разработал долгосрочную стратегию развития собственных марок. Компания зарегистрирует пять товарных знаков для производства алкогольных напитков, включая водку и настойки. Один из них будет использоваться для выпуска корейского аперитива соджу. В компании сообщили, что новая бизнес-модель собственного портфеля брендов «отвечает запросам рынка и отражает ценности производителя». Ранее «Пермалко» располагало несколькими флагманскими брендами, которые в прошлом году перешли во владение другой компании. Эксперты полагают, что пермский алкозавод давно нуждается в сильном позиционировании для успешного конкурирования на рынке. Спрос на необычные напитки производителя ожидают преимущественно в ресторанах и барах.



АО «Пермалко» подало сразу пять заявок на регистрацию новых товарных знаков. Согласно информации, опубликованной в znakoved.ru, заявки на создание брендов Organic, Organic Spelta, Organic Len, Organic Cotton Honey и Pum Purum поступили 25 и 26 февраля 2025 года. В переч­не товаров указана одна категория — напитки алкогольные (кроме пива); продукты алкогольные для приготовления напитков. Кроме этого, осенью и зимой 2024-го компанией было зарегистрировано четыре ныне действующих знака: «Градус мак», Villa di frutti botanica, Gradus Poppy и The World is round and gradus also.

Как пояснила «Ъ-Прикамье» директор по корпоративным коммуникациям управляющей компании «Алковорлд» (управляет АО «Пермалко») Инна Ильина, решение о регистрации новых товарных знаков является частью долгосрочной стратегии развития пермского предприятия. При этом бизнес-модель нацелена на формирование и развитие сбалансированного порт­феля собственных брендов, «отвечающих запросам рынка и отражающих ценности компании в отношении качества».

Под новыми брендами предполагается запуск алкогольных напитков, включая водку и настойки. По словам Инны Ильиной, линейка водки Organic является для «Пермалко» флагманским продуктом. Бренд Pum Purum может использоваться для производства корейского напитка соджу, который, как правило, изготавливается на основе сладкого картофеля или зерна. Реализовывать новый продукт планируется в ключевых регионах России. «Мы планируем выйти на новые востребованные ниши, чтобы привлечь различные сегменты потребителей»,— подчеркнула госпожа Ильина.

Ранее АО «Пермалко» производило несколько водочных брендов, включая «Зерно» и Finka и Romanov. В апреле 2024 года право на изготовление и дистрибутирование марок получила компания Ladoga (Санкт-Петербург) на основании соглашения с ООО «Постнофф и Ко», управляющим этими брендами в России. Сейчас правообладателем этих наименований, по данным Роспатента, является киргизская ВТМ. Осенью того же года АО «Пермалко» пыталось регистрировать похожее наименование для своего продукта — «Спелое зерно». По неофициальной версии, возвращение завода к ранее используемому бренду связано с его востребованностью — это был основной и самый прибыльный водочный продукт. Согласно znakoved.ru, право на выпуск водки под маркой «Спелое зерно» пермский алкозавод пока не получил.

Напомним, весной 2023 года латвийский холдинг «Амбер» продал 92,6% акций пермского завода «Амбер Пермалко» ООО «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Решение было обосновано «диверсификацией деятельности в России». Пермской организации присвоили прежнее название — АО «Пермалко». Сумма сделки не раскрывалась.

«Пермалко» — один из старейших изготовителей алкоголя на Урале. Предприятие начало работу в 1895 году как Пермский казенный спиртоочистительный завод. Согласно данным отчета за 2023 год, продукция организации представлена более чем в 50 регионах России; также осуществляется экспорт в ряд стран, таких как Южная Корея, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Выручка «Пермалко» в 2023 году составила 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 80,8 млн руб. Согласно официальному сайту «Пермалко», портфель брендов компании насчитывает 19 позиций. Наименования используются для производства крепкого алкоголя, включая водку («Славный Урал», «Крафт», «Русский резерв», «Пермь Великая»), бальзамы («Прикамский» и «Парма»), ликеры (Amaro и «Парма»), настойки («Клюквенная», «Рябиновая на коньяке»).

Специалисты отдела маркетинга продуктовой сети «Купи домой» отметили, что новая стратегия развития, вероятно, сможет вывести «Пермалко» на новый уровень в части собственного позиционирования и продвижения новых брендов. Вместе с этим, к новому алкогольному напитку — соджу — прикамский потребитель может отнестись с долей осторожности из-за его специфичного вкуса.

По словам пермского ресторатора, представителя ассоциации «Гостеприимство и сервис» Николая Канищева (бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, ресторан Nolan wine & Kitchen, бистро «Лапшичная»), соджу является одним из самых интересных и продаваемых на сегодняшний день алкогольных напитков. При этом его основной спрос прослеживается именно в барах, а не магазинах. «Напиток пользуется популярностью за счет низкой крепости и необычного вкуса. В производстве при этом он не требует сложной техники и длительного процесса»,— подчеркнул господин Канищев.

Бренд-шеф ресторанов Belka, Madame Zhu и пекарни «Булошная» Максим Тупицын добавил, что «Пермалко» располагает брендами качественного алкоголя, который пользуется спросом в местных заведениях. Поэтому, скорее всего, новые варианты напитков смогут найти своего потребителя.

Анастасия Леонтьева