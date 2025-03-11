Екатеринбуржцы на опросе поддержали выделение полос для общественного транспорта

Жители Екатеринбурга приняли участие в опросе на Платформе обратной связи проголосовали за внедрение выделенных полос для общественного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации города. Этот вариант выбрали более 90% участников опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В опросе приняли участие более 6 тыс. человек. Из них почти 44% респондентов высказались за внедрение выделенных полос на дорогах, а 47,4% — за внедрение выделенных полос только на тех участках, где это не ухудшит условия для личного транспорта. Против выделенных полос высказались 8,7% участников опроса.

Ранее глава города Алексей Орлов сообщал, что в Екатеринбурге уже существует 17 участков дорог общей протяженностью 23 км с выделенными полосами для общественного транспорта. В дальнейшем планируется создать выделенные полосы еще на 42 участках протяженностью более 20 км и отделить трамвайные пути от проезжей части с помощью бордюров.

Полина Щуцкая