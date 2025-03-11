Полный склад услуг

Индустриально-логистический парк «Дружба», который строят во Фролах свердловские инвесторы группы R1 и «Брозэкс», помимо предоставления и обслуживания складских площадей будет оказывать своим резидентам услуги бизнес-инкубатора в формате Light Industrial. Как рассказали в компании R1 Development, резиденты логопарка смогут получить услуги в сферах консалтинга, маркетинга, юридической, бухгалтерской помощи и прочего. Сейчас инвесторы «Дружбы» продают и предлагают в аренду помещения будущего комплекса. Эксперты отмечают, что концепция логистических парков такого формата широко распространена в столичных городах, а для Прикамья она в новинку и будет востребована.



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В логистическом парке «Дружба», который построят во Фролах свердловские инвесторы группы R1 и «Брозэкс», выставили на продажу и в аренду помещения. Согласно объявлениям на сайте «Авито», московская Sudakov Group (занимается реализацией коммерческой и индустриальной недвижимости) предлагает приобрести две площадки в будущем логопарке во Фролах на ул. 5-я Ферма, 8. Одна из них — помещение площадью 10 тыс. кв. м, продается за 800 млн руб. (80 тыс. руб. за 1 кв. м), другая — помещение 5 тыс. кв. м, за него просят 400 млн руб. Оба актива расположатся в строящемся здании площадью 40 тыс. кв. м. В «Дружбе» предлагается также арендовать три помещения площадью 30 тыс. кв. м, 5 тыс. кв. м и 15 тыс. кв. м. Стоимость аренды составляет 975 руб. за 1 кв. м в месяц, то есть вышеуказанные объекты обойдутся в 29,2 млн руб., 4,8 млн руб. и 14,6 млн руб. в месяц соответственно.

Проекту строительства логопарка «Дружба» весной 2024 года региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата присвоил статус «приоритетный инвестиционный». Индустриально-логистический парк общей площадью 55 тыс. кв. м построят в две очереди и введут поэтапно: первая — сухой склад на 40 тыс. кв. м, вторая — сухой склад с административными помещениями на 15 тыс. кв. м. В проект предполагается вложить 2,4 млрд руб. По расчетам девелопера парка — ООО СЗ «Синергия», арендаторы смогут начать операционную деятельность в нем в 2027 и 2028 годах.

В объявлении на сайте «Авито» указано, что объект займет территорию площадью 36 га. Логопарк будет предусматривать разные форматы помещений: Light Industriаl от 750 кв. м — для небольших мануфактур или крупного производства, а также Вig Вох от 3 тыс. кв. м — для малого бизнеса и полного логистического центра. В «Дружбе» предусмотрят и инфраструктуру для сотрудников: офисные помещения, зоны отдыха, столовую и фуд-корты.

«Действительно, мы сейчас активно ищем покупателей и арендаторов. Но мы не просто сдаем недвижимость, а формируем устойчивую среду для развития и жизни,— заявил руководитель внешних коммуникаций R1 Development Михаил Вербицкий.— R1 Development активно поддерживает малый и средний бизнес не только как застройщик индустриально-логистических парков, но и как полноценный бизнес-инкубатор». Предоставляя организациям производственные площади, компания создает условия для старта и развития новых проектов. Это помогает начинающим предпринимателям реализовывать свои идеи, считают в R1 Development. Стратегия логопарка «Дружба» предполагает в том числе адресную поддержку резидентов и доступ к таким ресурсам, как консалтинг, маркетинг, юридическая и бухгалтерская помощь, обучение, помощь в поиске инвесторов и деловых партнеров.

Комментировать наличие организаций, готовых занять помещения в пермском парке, в R1 Development не стали, но уточнили, что ведутся переговоры с различными компаниями.

Формат «Бизнес-инкубатора», анонсированный для резидентов логопарка «Дружба», имеет и другое название — Light Industrial, считает директор агентства Research & Decisions Регина Давлетшина. Концепция логистических парков такого формата широко распространена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, но для Пермского края она в новинку. Девелопер строит складские помещения, «разбивает» их на небольшие площади от 0,8 до 1,2 тыс. кв. м и сдает малому и среднему бизнесу. «Арендаторы входят в конгломерацию логистического парка, получая общие услуги сервисного обслуживания, охраны, различных услуг. Среди всего прочего они могут получать и озвученные услуги по поддержке и развитию бизнеса»,— поясняет госпожа Давлетшина.

Чаще всего центры формата Light Industrial возводятся рядом с крупными логистическими комплексами федеральных маркетплейсов, за счет чего достигается оптимальная синергия между сторонами. Продукция резидентов Light Industrial отгружается на склады маркетплейсов с незначительным транспортным плечом и в короткие сроки. Директор Research & Decisions считает, что во Фролах комплекс Light Industrial должен быть востребован в силу новизны и отсутствия подобного предложения.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова отметила, что комбинированный формат логопарка «Дружба» с сочетанием логистического центра и бизнес-инкубатора делает его многофункциональным и может стать существенным конкурентным преимуществом. «Мультиформатность проекта — от небольших площадей Light Industrial до крупных логистических пространств Big Box — демонстрирует гибкость в отношении потенциальных арендаторов. Это позволяет привлечь широкий спектр компаний: от начинающего малого бизнеса до крупных логистических операторов, что снижает риски невостребованности площадей и диверсифицирует арендный портфель»,— говорит Анастасия Владимирова, добавляя, что концепция предоставления допуслуг в формате бизнес-инкубатора не нова для рынка логистической недвижимости. Стоимость предоставления инкубационных услуг для оператора логопарка будет зависеть от глубины их интеграции в бизнес-модель. Базовый консалтинг и нетворкинг могут быть реализованы с минимальными затратами — примерно 1–3% от операционных расходов логопарка. По сведениям эксперта, полноценный набор услуг с юридической поддержкой, бухгалтерским сопровождением и обучающими программами потребует более существенных вложений — до 5–7% операционных затрат.

Евгения Ахмедова