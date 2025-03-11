В Черноземье 11 марта будет облачно и дождливо, от +1°С до +14°С

В среду, 11 марта, во всех регионах Черноземья будет облачно, пройдут небольшие дожди. Ночью — без заморозков, от +1°С. Днем — до +14. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью температура составит +6°C. Днем — +14°C. Временами небольшой дождь.

В Воронеже ночью — облачно с прояснениями, без осадков, +4°C. Днем — +13°C, небольшой кратковременный дождь.

В Курске ночью будет +6°C. Днем — облачно с прояснениями, +12°C, небольшой дождь.

В Липецке ночная температура — +1°C. Днем — +9°C, небольшой дождь.

В Орле ночью будет +4°C. Днем ожидается +11°C, дождь.

В Тамбове в темное время суток прогнозируется +2°С. Днем будет +10°C, временами небольшой дождь.

Юрий Голубь