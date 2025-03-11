Андрей Степанов назначен генеральным директором гандбольной «Лады»

Генеральным директором ГК «Лада» назначен Андрей Степанов. Он сменил на посту Антона Анташева, сообщает пресс-служба тольяттинского женского гандбольного клуба.

Андрей Степанов стоял у истоков создания гандбольной команды в Тольятти, переехав из Новокузнецка в 1997 году. В конце 1999 года он возглавил спортивную школу «Олимп». С июня 2004 по июль 2009 года специалист совмещал работу в образовательном учреждении и в клубе, в котором трудился спортивным директором.