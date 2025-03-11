Президент России поручил создать на базе «Сириуса» программы исторической памяти

Президент России Владимир Путин дал поручение разработать на базе Научно-технологического университета «Сириус» программы высшего и дополнительного профессионального образования, посвященные исторической памяти. Информация об этом содержится на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Решение об этом приняли по результатам заседания Российского организационного комитета «Победа», которое прошло 15 января 2025 года. Программы поручено разработать совместно с фондом «Талант и успех».

За осуществление проекта отвечают премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета федеральной территории «Сириус» Елена Шмелева и руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева. Доклад об итогах будет представлен 31 августа 2025 года.

Алина Зорина