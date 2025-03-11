Главе СКР доложат о проверке сообщений об избиении детей в детском саду Сочи

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о результатах проверки информации о том, что одна из сотрудниц детского сада Сочи систематически бьет воспитанников. Об этом сообщает информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Жительница Краснодарского края обратилась в приемную главы Следственного комитета во «ВКонтакте». Она рассказала, что несмотря на обращение родителей к руководству учреждения, никаких мер реагирования в отношении сотрудницы не принято. Отмечается, что педагог ранее была уволена из других детских садов за аналогичные действия.

В СУ СК России по Краснодарскому краю начата процессуальная проверка. Она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алина Зорина