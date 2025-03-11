В Симферополе 6 тысяч жителей остались без света

Из-за технологического нарушения работы в сетях ГУП РК «Крымэнерго» 6,4 тыс. жителей Симферополя остались без электроэнергии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замминистра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В городе обесточено 12 трансформаторных подстанций и 2,9 точек поставок. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.

Ранее отключение электроэнергии произошло в пгт. Массандра, недалеко от Ялты. Без света временно остались 7,4 тыс. жителей.

Алина Зорина