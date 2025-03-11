Участвовавшие в инаугурации Дональда Трампа миллиардеры потеряли $209 млрд

За семь недель, прошедших со дня инаугурации Дональда Трампа, присутствовавшие на ней миллиардеры потеряли в общей сложности $209 млрд. Такие подсчеты провели эксперты Bloomberg.

Агентство напоминает, что период между победой господина Трампа на выборах и его вступлением в должность был весьма успешен для наиболее состоятельных бизнесменов. Несколько раз индекс S&P 500 достигал новых рекордов. Это было отражением надежд инвесторов на то, что господин Трамп будет проводить выгодную для бизнеса политику. Так, акции Tesla выросли после победы Дональда Трампа на 98%, ценные бумаги LVMH, холдинга старого и близкого друга нынешнего президента США Бернара Арно,— на 7%, что сделало господина Арно богаче на $12 млрд.

Однако расчет инвесторов на то, что после вступления Дональда Трампа в должность рост продолжится, не оправдались. Индекс S&P с тех пор упал на 6,4%. Вместе с ним обеднели и приглашенные на инаугурацию миллиардеры. Больше всего потерял Илон Маск. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние сократилось на $148 млрд. Джеффри Безос потерял $29 млрд, Сергей Брин — $22 млрд.

В пятерку самых пострадавших вошли также Марк Цукерберг и Бернар Арно, потерявшие по $5 млрд. Компании, владельцами или крупными акционерами которых были приглашенные на инаугурацию бизнесмены, потеряли за те же семь недель в общей сложности $1,39 трлн рыночной капитализации.

Андрей Келекеев