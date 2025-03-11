С начала года Геленджик посетило более 140 тысяч туристов

С января 2025 года в Геленджике отдохнули более 140 тыс. туристов. В аналогичный период прошлого года турпоток составил 105 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал главы Геленджика Алексея Богодистова

Среди посетивших Геленджик есть организованные и неорганизованные туристы, а также однодневные посетители и экскурсанты. Заполняемость предприятий санаторно-курортной отрасли составила 50%. В крупных санаториях и курортах загрузка составляет 55%.

Согласно данным служб бронирования, спрос на номера в ближайшие месяцы остается стабильно высоким: в марте — 50,7%; в апреле — 48,5%; в мае — 55%. По словам главы города, эти показатели ежедневно растут.

Алина Зорина