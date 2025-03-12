«Бизнесу важно встроиться в экологическую повестку»

В петербургском «Экспофоруме» с 12 по 14 марта пройдет XXIV Международный форум «Экология большого города». О том, что ждет посетителей в этом году, а также о курсе на экологичность промышленности рассказал «Ъ-СПб» генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» На форуме «Экология большого города» 2025 будут представлены новинки в сфере экологии: беспилотные и роботизированные технологии мониторинга, цифровые инструменты для управления отходами Фото: ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Следующая фотография 1 / 2 Фото: ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» На форуме «Экология большого города» 2025 будут представлены новинки в сфере экологии: беспилотные и роботизированные технологии мониторинга, цифровые инструменты для управления отходами Фото: ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл»

— В этом году форум посвящен вопросам промышленной экологии и «зеленого» потенциала регионов. Какие еще темы включены в программу форума?

— Да, «Промышленная экология» и «Экологический потенциал регионов» — ключевые треки конгрессной программы XXIV Международного форума «Экология большого города». Всего в ней запланировано более 40 мероприятий по вопросам обращения с отходами, экомониторинга, ликвидации накопленного вреда окружающей среде в регионах РФ, развития и сохранения природно-заповедного фонда, благоустройства городских территорий. К проекту высказали большой интерес представители власти. Ожидаем 24 официальные правительственные делегации регионов России.

Отдельное внимание будет уделено правоприменительным практикам в сфере промышленной экологии и практическим вопросам, связанным с изменениями в экологическом законодательстве. Кроме этого, впервые на «Экологии большого города» состоится форум «Технологии экомониторинга», а также специальная программа по экологическому туризму. Запланированы экскурсии на ведущие экологические предприятия Петербурга: комплекс по переработке отходов «Волхонка» и завод «Картонтоль».

Традиционно на форуме состоится Молодежный день с программами от пяти ведущих вузов Петербурга.

— Как обозначена в этом году тема пленарного заседания?

— Пленарное заседание «Устойчивая среда мегаполиса: как раскрыть экологический потенциал», безусловно,— самое ожидаемое событие форума. К участию в нем приглашены авторитетные спикеры, в том числе — председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. Выступит представитель Министерства окружающей среды Мьянмы.

— Какое место, на ваш взгляд, вообще занимает сегодня экологическая повестка в жизни общества?

— В 2025 году в России начнется новый национальный проект «Экологическое благополучие». Он предусматривает все направления природоохранной деятельности: сохранение водных ресурсов, обращение с отходами, охрана лесов, сохранение биоразнообразия и др.

Все инвестиционные программы сегодня должны быть экологически ориентированными. Бизнесу важно быть встроенным в экологическую повестку. Поэтому новый нацпроект предусматривает ряд мероприятий, в том числе и для промышленных компаний, касающихся чистого воздуха, строительства очистных сооружений. Правительство взяло курс на экологичность промышленности.

Для бизнеса сегодня важна репутация в части экологии. При этом изменилось и отношение общества к экологическим проблемам. Люди стали более вовлеченными в их решение.

— Насколько развита экологическая тема в Петербурге?

— Петербург здесь выступает лидером и центром компетенций. Город обладает уникальными очистными сооружениями, поэтому здесь самая чистая вода. Постоянно развиваются программы обращения с отходами, их сортировки и переработки. Экологический туризм и вовсе наша «фишка». В городе действует 17 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На них разработаны десятки экологических маршрутов. А в ближайшее время совместно с Ленинградской областью будет создано еще свыше 10 туристических троп.

Петербургский бизнес становится экологически ориентированным, но этот процесс должен быть еще более интенсивным. Нужно развивать экологическую сознательность и культуру.

— Как экологические принципы реализуются на площадке мероприятия — в самом «Экспофоруме»?

— В нашем конгрессно-выставочном центре сегодня продвигается принцип экономики совместного потребления — экономической модели, основанной на коллективном использовании товаров и услуг, обмене и аренде вместо владения. Сюда входит аренда урн для раздельного сбора мусора, аренда мусорных баков, многократное использование выставочных конструкций, аренда техники для уборки и вывоза снега, мойки территории.

Сокращение потребления за счет внедрения многократного использования — самая действенная экологическая практика. Вернуть товар в экономический оборот гораздо эффективнее, чем переработать. Этот принцип предотвращает образование отходов.

Хороший пример — новый ковролин на бесклеевой основе по типу войлочной ткани, который мы опробуем в этом году. Во-первых, такой материал безопасен для окружающей среды, во-вторых, уже заключены договоры с рядом компаний на его использование в качестве вторсырья, когда он станет непригоден для выставок.

«Экспофорум» наладил процесс раздельного сбора и переработки мусора. В 2024 году мы сдали более 7 тонн офисной бумаги, более 10 тонн картона и 1,5 тонны полиэтиленовой пленки. Тонна макулатуры спасает от вырубки примерно 17 взрослых деревьев, которые выделяют кислород для 30 человек. Каждая переработанная тонна бумаги и гофрокартона — это 750 кг новой бумажной продукции. Вторичная переработка одной тонны бумажных отходов экономит 1000 кВт электроэнергии. Таким способом мы также сократили объем мусора, вывозимого с нашей территории, на 20 тонн.

— Сколько участников и посетителей ожидается на «Экологии большого города»?

— Мы ожидаем более 5 тыс. гостей из 60 регионов России и 10 зарубежных стран. Подтверждено участие официальных правительственных делегаций из Санкт-Петербурга, Севастополя, Республики Карелия, Ленинградской, Кировской, Смоленской, Калужской, Тамбовской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. В работе форума примут участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Совета федерации, Государственной думы, ФГБУ «Росзаповедцентр» и правительства Санкт-Петербурга.

— Насколько масштабной будет выставка в рамках форума?

— Экспозиция займет площадь в 3,5 тыс. кв. м. Свои достижения представят свыше 80 компаний. Коллективные региональные стенды представят Республика Карелия, Пермский край, Челябинская, Кировская и Ленинградская области.

На стенде комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга продемонстрируют инновационные разработки ведущих компаний города в сфере охраны окружающей среды. На выставке будут работать открытые приемные Российского экологического общества, комитета государственного экологического надзора Ленинградской области («Экомилиция»), а также «Невского экологического оператора».

— Какие новинки ждут посетителей?

— Среди новинок выставки — беспилотные и роботизированные технологии экологического мониторинга, судовые природоохранные комплексы, системы очистки воды, экологичные утеплительные материалы, цифровые технологии для управления отходами и многое другое.

На спецпроекте «Городская среда» участники представят передовые решения в сфере благоустройства дворов, детских игровых зон, общественных пространств, парков и садов. Впервые на выставке будет работать «Экомаркет» — уникальная платформа для продвижения экологически чистых товаров и услуг, которые можно использовать на природных территориях, в отелях, глэмпингах, курортах, санаториях, а также ресторанах, спа-центрах, студиях йоги и фитнес-центрах.

В Центре деловых контактов (ЦДК) состоится свыше 500 прямых встреч и переговоров крупнейших заказчиков и ключевых поставщиков продукции и технологических решений в экологической сфере. В рамках ЦДК также пройдет презентационный день инновационных решений в экологии.

Беседовала Василиса Мотова