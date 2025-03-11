Суд по делу об изъятии имущества Александра Чернова пройдет 20 марта

Судебное разбирательство по иску Генеральной прокуратуры РФ к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову вступило в активную фазу. В Подмосковье прошло несколько предварительных заседаний по делу о взыскании активов на сумму 7 млрд руб., а 20 марта начнется рассмотрение по существу, следует из данных на сайте Красногорского городского суда Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первоначально иск рассматривался в судах Краснодарского края, однако затем был истребован в Верховный суд, который передал его на рассмотрение в Подмосковье, несмотря на то, что большинство участников процесса зарегистрированы на Кубани.

Генпрокуратура требует обращения в доход государства 15 земельных участков, 35 нежилых помещений, включая бизнес-центр в Краснодаре, а также несколько квартир в Краснодаре, Геленджике, Сочи и Москве. Ответчиками выступают сам Александр Чернов и, по мнению надзорного ведомства, аффилированные с ним лица, на которых оформлялись активы. В деле фигурируют 28 участников, в том числе его бывшая и нынешняя супруги, родственники, а также третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований.

Согласно материалам дела, Генпрокуратура получила сведения о том, что в период с 1994 по 2019 год, занимая пост председателя краевого суда, а затем находясь в отставке, Александр Чернов нарушал запреты антикоррупционного законодательства. В иске указано, что статус судьи запрещал ему заниматься предпринимательской деятельностью, участвовать в управлении компаниями и получать вознаграждения от юридических и физических лиц.

Вячеслав Рыжков