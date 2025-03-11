Экс-замминистра спорта Прикамья занялся заливкой льда

Бывший замминистра спорта Прикамья Руслан Садченко, стал совладельцем и генеральным директором ООО «КМК - спортивные технологии». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежит 50% долей компании. Другой половиной ценных бумаг общества владеет столичный предприниматель Андрей Ладыгин. Ранее компания выполняла контракты на поставку машин для заливки льда и ремонт спортивных арен.

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Согласно «СПАРК-Интерфакс», ООО «КМК - спортивные технологии» было зарегистрировано в 2010 году в Санкт-Петербурге. Компания занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. На компанию зарегистрированы два ныне не действующих сертификаты на машину для заливки льда и нанесения краски на ледовую поверхность. В 2017 году у ООО было завершено два контракта на поставку сертифицированной спецтехники и покраску ледовой арены. Чистый убыток компании в 2023 году составил 971 тыс. руб., выручка - 6,7 млн руб.

Отметим, в 2023 году Руслан Садченко зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности бывшего чиновника стали строительные специализированные работы.

Руслан Садченко с 2001 по 2008 год возглавлял общественную организацию «Федерация фехтования города Перми», с 2009 по 2011 год — региональное Агентство по спорту и физической культуре. В феврале 2011-го господин Садченко стал замруководителя министерства физической культуры и спорта. В феврале 2016 года перевелся на работу в Крым, где возглавил управление по делам молодежи и спорта администрации Севастополя.

В 2016 году Руслана Садченко арестовали в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию стадиона «Динамо». Впоследствии чиновник получил условный срок за мошенничество в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц при реконструкции в 2015 году стадиона «Динамо» в Перми. Приговором суда в 2019 году ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы условно