Цены на косметику на Кубани выше среднероссийских

На Кубани в 2025 году цены на популярные косметические товары в целом остались стабильными, а по отдельным позициям снизились. По данным Краснодарстата, средняя стоимость туши для ресниц в январе составила 707 руб., что на 5 руб. ниже уровня прошлого года, пишет «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом цены в регионе остаются выше среднероссийских. По данным АКРА, тушь в Краснодарском крае обходится на 40 руб. дороже, чем в среднем по Южному федеральному округу, и на 37 руб. выше общероссийского уровня. Самая высокая стоимость отмечена в Забайкальском крае (более 1,1 тыс. руб.), самая низкая — в Воронежской области (416 руб.).

Цены на другие товары также демонстрируют разнонаправленную динамику. Средняя стоимость краски для волос в Краснодарском крае в январе 2025 года выросла на 8 руб. по сравнению с декабрем и достигла 273 руб., оставаясь ниже средних значений по ЮФО и России. Кремы для лица и рук также показали незначительный рост.

В результате стоимость условного набора косметики, включающего тушь, краску для волос и кремы, в Краснодарском крае в январе 2025 года оказалась на 33–35 руб. ниже среднероссийского уровня.

Вячеслав Рыжков